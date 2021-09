Campesinos de Perote todavía esperan apoyo por sequías

Campesinos de la localidad de Totalco, en el municipio de Perote, se quejaron debido a que no han recibido apoyo por la pérdida de sus cosechas en el 2020, esto derivado de la sequía que se registró en esa zona.



Refirieron que se trata de cientos de productores de frijol y maíz principalmente, quienes fueron inscritos por el área de Fomento Agropecuario Municipal para un apoyo, sin embargo, sólo unos cuantos lo recibieron.



“Fue una pérdida por sequía, nosotros no cosechamos porque no llovió, nos apuntaron en una lista, lo malo es que no le llegó al campesino sino a otras personas. El apoyo lo recibieron sólo 150 personas y nos apuntamos como 800 personas; a esos que les llegó el apoyo, la gran mayoría no se dedican al campo pues o no tienen parcelas o ya vendieron sus parcelas o las rentan para paneles solares", mencionó uno de los afectados.



Asimismo, los quejosos dijeron que se les solicitó la cantidad de 20 pesos por predio inscrito, por lo que lamentaron que la ayuda no llegara a los campesinos.



Por ello, hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que los apoyos lleguen de manera directa al productor y se verifique que sean auténticos campesinos, pues por ahora son más de 500 los afectados al no recibir este apoyo gubernamental.