Campesinos decepcionados de candidatos; sólo los buscan cuando les conviene

Decepcionados se encuentran los campesinos de diversos personajes que hoy son candidatos a la diputación local o federal, ya que sólo se acuerdan que existen cuando es época electoral.



Gabriel Zepeda Trujillo, presidente del Comité Municipal Campesino en Orizaba, señaló que hay algunas personas que hoy buscan un cargo, pero en algún momento dijeron que la CNC en Orizaba no existía.



Hoy, sin embargo, buscan su apoyo, “entonces (la CNC) no existe cuando no te conviene”.



Zepeda Trujillo destacó lo mismo pasa con las autoridades estatales y federales, tampoco se acuerdan de ellos y a la fecha, el sector campesino no ha recibido ningún apoyo, a pesar de que se han hecho gestiones para que les lleguen fertilizantes y semillas, que son las principales necesidades.



Señaló que esto se debe a que las condiciones extremas del clima les han afectado, provocando pérdida de las cosechas, de lo cual para quienes viven de sus cultivos es difícil recuperarse.



Recordó que el agricultor trabaja los 365 días del año, pero ante la falta de apoyo, muchos han optado por dejar sus tierras para buscar otra forma de sostener a sus familias.



Reconoció que es una situación triste y preocupante, pues el agro no se ha fortalecido, al contrario, se han abandonado tierras cultivables porque la gente ha optado por irse a maquiladoras o al vecino país del norte.