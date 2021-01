Campesinos del sur siguen produciendo pese a falta de programas federales, afirman

El presidente del Comité Regional Campesino de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la región sur, Joaquín Montillo Gómez, denunció que el Gobierno Federal cerró los apoyos para los productores de campo.



"No hay apoyo para el campo, no hay apoyo para producción alimenticia, e incluso es mentira que digan que el nuevo Gobierno ha venido a cambiar la política agropecuaria, es mentira, hay menos inversión en el campo pero el campesino es noble y está produciendo mucho más", sostuvo.



Explicó que a pesar de las trabas del Gobierno Federal, en el mercado las frutas y verduras están a bajo costo y hay más producción.



Montillo Gómez destacó que para este 2021, los campesinos no esperan un crecimiento en el campo, sin embargo, insistió en que seguirán en la siembra de los productos agrícolas.



"Tenemos compañeros que están sembrando hectáreas de sandía, hectáreas de naranja, de pepino. Que la gente coma, que se alimente, aunque se venda barato. La cuestión aquí es que se siga trabajando", reiteró.



El líder campesino aseveró que la crisis en el campo veracruzano recrudeció con la falta de empleos, inseguridad y la crisis sanitaria por el COVID-19.



En la región hay por lo menos 5 mil productores de maíz, uno de los sectores más importantes.