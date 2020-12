Campesinos exigen indemnización a la SCT por cultivos afectados con obras, en Xalapa

Ejidatarios de las congregaciones de Rancho Nuevo, Chiltoyac y Paso San Juan de los municipios de Emiliano Zapata, Xalapa y Jilotepec, respectivamente, afiliados al Movimiento Antorchista, se manifestaron en el acceso principal de las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de esta capital, para exigir el pago de las afectaciones de sus parcelas por la construcción y operación de la autopista Perote-Xalapa.



A decir de José Javier Vicencio Cruz, miembro del comité seccional del Movimiento Antorchista, el problema lo vienen padeciendo desde hace más de diez años y a pesar de haberse solicitado la indemnización respectiva, las autoridades de la dependencia federal nada han hecho por atender este asunto.



“Solo nos han hecho dar vueltas y cuando nos atienden, no aterrizan nada. Nosotros seguimos insistiendo ya que hay un avalúo, ya hay un dictamen técnico por parte de esta misma dependencia y no se cumple con lo ahí detallado”, añadió.



Por tal motivo, se le está exigiendo al delegado de la SCT en Veracruz, ingeniero Martín Ramón Álvarez, que ya pague las afectaciones a sus cultivos: “en total son 250 ejidatarios los afectados”.



Dijo que tuvieron que manifestarse para presionar al funcionario federal, porque “nos cita y nos deja plantados; no hay seriedad por parte de este funcionario federal. El día que nos sentamos en el mes de octubre, ese día nos dijo que a más tardar el 15 de noviembre nos iba a dar una respuesta; ya paso un mes y ninguna solución nos es a nuestro problema, es por eso que este día 15 de diciembre estamos aquí con esta manifestación”, añadió.



Un tanto molesto por la situación que enfrentan, lamentó la falta de seriedad de quienes han estado al frente de la Dirección de SCT-Veracruz, que ya van dos ciclos agrícolas que los campesinos, de estas tres localidades, no han cosechado nada, cómo es el caso de café, caña de azúcar, aguacate, plátano.



Estimó por último que las pérdidas ascienden a casi 1.5 millones de pesos, y por la emergencia sanitaria del COVID-19, su situación es muy crítica, al no poder cultivar sus tierras que están totalmente azolvadas por los escurrimientos de agua que se han tenido en los últimos días.



Los manifestantes advirtieron que no se retirarían hasta que se les dé una solución definitiva por parte del director del Centro SCT-Veracruz.