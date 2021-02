CANACAR urge a rehabilitar carreteras de la zona sur de Veracruz

El presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR), Jorge López Santa, pidió a los tres niveles de gobierno ponerse de acuerdo para trabajar en pro de la rehabilitación de las carreteras del sur de Veracruz, principalmente la Coatzacoalcos-Minatitlán en el tramo conocido como Las Matas.



Dijo que precisamente antes de la pandemia, tras reuniones en la Ciudad de México que gestionó la diputada Tania Cruz Santos, se acordó que en este 2021 bajaría un recurso para el tema pero ya no se aterrizó.



"Es alarmante el tema por el número de accidentes que ocurren en esa arteria. Es un tema muy delicado en el cual yo he estado mes tras mes alzando la voz. Es alarmante que esta infraestructura no sea atendida, ya pasaron las lluvias y esto deja muchos daños, es un lastre de años y nos dificulta pasar de ciudad a ciudad y en temas de movilidad se batalla", dijo.



Mencionó que la avenida necesita no sólo rehabilitación, sino también limpieza, luminarias y señalamientos.



Precisó que ésta no es la única carretera del sur que requiere de trabajos, la Coatzacoalcos-Villahermosa, Coatzacoalcos-Veracruz, la 180 y la Coatzacoalcos-Minatitlán mejor conocida como Canticas.



"Si bien es cierto que hace años se acondicionó, sí hace falta atención por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se tendría que poner de acuerdo con ciudades como Coatzacoalcos-Minatitlán-Cosoleacaque", externó.



López Santana reiteró que las gestiones fueron hechas antes de la pandemia, no obstante, tal parece que no ocurrirá, aunque en reuniones virtuales se sigue tocando el tema.