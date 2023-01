CANACAR ve menos agentes de la GN en carreteras de la zona Córdoba-Orizaba

Enrique Rustrián Villanueva, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en la zona Córdoba-Orizaba, aseguró que la reducción en un 50 por ciento del número de elementos de la Guardia Nacional en las carreteras de Veracruz, pone en riesgo a los empresarios de transporte de carga, pues se convierten en blanco para ser asaltados.En entrevista indicó que aunque el año pasado se observó un decremento de asaltos en algunas zonas, en otros tramos como La Tinaja-Cosamaloapan el aumento de bandas delictivas fue una realidad.“Seguimos teniendo diariamente eventos por la zona de La Tinaja -Cosamaloapan. Lo que sí observamos es la disminución de patrullas, hemos visto la disminución de agentes en la zona de Veracruz. Insisto que menos Guardia Nacional que el año pasado, estamos hablando de la mitad, sí es grave”.Por ello hizo el llamado al Gobierno Federal, para envíe un poco más de policías de GN. “Ustedes como medios podrán notar cuando viajen en las carreteras, si se dan cuenta no vemos una patrulla cada 100 kilómetros; en el Estado de Veracruz tenemos alrededor de 700 elementos trabajando, entonces, pues es insuficiente para la extensión de la entidad”.Esto, explicó el empresario, se debió a que los uniformados se dieron de baja de la Policía Federal, entonces ya no pasaron a ser parte de la Guardia Nacional, y esta última ya no le apostó a tener personal en carreteras.“El 2022 fue complicado por la disminución de elementos, esperemos no se les vaya a salir de las manos el tema de la seguridad en carreteras”.Agregó que no hay horario para que los camiones de carga sean asaltados, puede ser en la mañana o en la noche.Refirió que los que sufren mayormente este problema son los que transportan todo lo que se pueda vender, “a esos andan cazando”.