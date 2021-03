CANACINTRA critica nula labor de diputados por Orizaba

Gente comprometida con sus municipios y sus distritos, es lo que se necesita en los candidatos a diputados y aspirantes a las alcaldías, indicó el empresario de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (CANACINTRA), Octavio Gracián Malpica.



"Hemos visto en los diputados del distrito de Orizaba que sus iniciativas no pasaron o simplemente no propusieron, no hubo gestiones en favor de la sociedad".



Añadió que lo delicado en este momento es que los legisladores más que buscar los intereses de la gente que van a representar, busquen los de su partido.



Dijo que el llamado a la población es respetuoso, pero sí enfático para que su sufragio sea razonado.



"No nos inclinamos como empresarios a favor de la entrega de dádivas para comprar votos. El dinero que se regala en aras de un mal entendido bienestar social, no concordamos".



Finalmente lamentó que las bancadas voten sin razonar las leyes que están aprobando: "sin duda las malas decisiones perjudican a los gobernados".