CANACINTRA critica que Gobierno de Veracruz no apoye a negocios ante pandemia

Veracruz y Chiapas son las entidades donde más negocios y empresas han cerrado debido a la pandemia y que no ha habido una planeación económica y financiera adecuada, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Enoch Castellanos Pérez.



Comentó que la CANACINTRA buscó en diversas ocasiones a funcionarios del Gobierno Estatal, de manera particular a los titulares de la SEDECOP y SEFIPLAN pero no fueron atendidos, para presentar propuestas que pudieran aliviar la presión de la pandemia al sector empresarial.



“El caso concreto de Veracruz, junto con Chiapas, han sido de los que menos incentivos o apoyos para amortiguar la crisis por la pandemia han dado a sus ciudadanos porque quizás están queriendo emular a su líder que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque son del mismo partido político, o tal vez, porque no le entienden”.



“Por eso el error de cálculo, por eso el desapego de apoyar a las empresas, sobre todo repitiendo una falacia día tras día diciendo que no van a rescatar a grandes empresas, de verdad que parece un diálogo de sordos”, añadió.



Enoch Castellanos Pérez advirtió que las cifras del INEGI son desalentadoras y el Gobernador de Veracruz debería ya estar replicando las estrategias que se vienen aplicando en Guanajuato, Yucatán, Coahuila, Tamaulipas y Durango, donde se están dando incentivos a las empresas.



Citó por ejemplo que se han condonado impuestos y derechos locales, tanto por parte de los gobiernos de dichas entidades como de los Ayuntamientos, lo cual permite sostener la nómina y no tener que despedir trabajadores o reducir salarios.