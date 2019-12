CANACINTRA espera que en 2020 autoridades escuchen sus propuestas

Aunque a lo largo de este año hubo varias solicitudes para reunirse con el gobernador Cuitláhuac García y con el presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta ahora no se ha concretado nada, señaló Octavio Gracián Malpica, presidente de CANACINTRA en Orizaba.



No obstante, mencionó que a inicios del próximo año confían en reunirse con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, para tratar algunas propuestas y sugerencias.



Agregó que en la entidad se ha tenido un buen trabajo con el titular de la SEDECOP, Enrique Nachón; sin embargo, hay una variedad de temas que es necesario tocar de manera directa con los Ejecutivos estatal y federal.



Comentó que han sido varias ocasiones en las que han solicitado ese diálogo, pero les dicen que no es posible por cuestiones de agenda.



Puntualizó que lo que buscan es una reunión formal, no de banqueta, pues se trata de tener una mesa de trabajo seria, en donde puedan exponer sus inquietudes, las dudas y las propuestas que tienen también.



Lamentó que a la fecha no se haya tenido esa apertura, pero esperarán a ver cómo se van dando las cosas en el año y poderse reunir con el Gobernador y el Presidente.