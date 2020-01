CANACINTRA pide plazo de 5 años para sustituir plásticos de un sólo uso

El vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Juan Manuel García González, consideró que los industriales requieren de al menos un plazo de cinco años para sustituir el uso de plásticos, por lo que pidió a las autoridades que amplíen los plazos para dejar de usarlos.



"Los industriales, lo que queremos es tiempo para a transitar correctamente de un tema de algún polímero real que sea biodegradable en un plazo que no sea muy corto, que no sea tan tan corto en uno o dos años, quisiéramos transitar en un plazo de cinco años sería muy bueno".



Por ello dijo que seguirán cabildeando ante el Senado de la República para que "nos den más tiempo para poder transformar realmente en polímeros que sean acordes al medio ambiente y biodegradables".



García González explicó que si bien, es necesario adecuar políticas favorables al medio ambiente, el cambio de plástico por papel estraza no garantiza beneficios a los árboles.



Además advirtió que la sustitución de plástico generaría la pérdida de 800 mil empleos en empresas dedicadas a la producción de bolsas, popotes y unicel.



"Son cerca de 800 mil empleos los que se están poniendo en la tablita, 800 mil empleos que se dedican al tema de las bolsas, de los popotes y del unicel", finalizó.