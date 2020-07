CANACINTRA registra 3 mil empleos empleos perdidos en Veracruz-Boca del Río

La crisis por la pandemia del COVID-19 ha provocado que cerrará el 20 por ciento de las empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en la conurbación Veracruz-Boca del Río.



Al respecto, el presidente de esta Cámara en la zona, Félix Martínez Álvarez, detalló que estos cierres significan la pérdida de 3 mil empleos y advirtió que si la situación no mejora, podrían perderse 2 mil empleos más a finales de agosto.



Además, admitió que a los empresarios cada vez les cuesta más trabajo sostener sus negocios.



Señaló que la situación que más ha afectado es seguir pagando salarios sin algún estímulo fiscal, lo que los pone en una situación de riesgo.



“Las empresas ya están a punto del colapso, se están perdiendo muchos empleos. (…) Los empresarios ya no pueden seguir manejando esta situación del pago de salarios sin ver la producción; y además, aunque exista producción, ¿a quién le vas a vender, si no hay ni siquiera medios o recursos del otro lado? (…) Dentro de las estadísticas que tenemos en CANACINTRA delegación Veracruz, tenemos ya un 20 por ciento de empresas cerradas”, dijo.



Apenas este martes, el presidente nacional de CANACINTRA, Enoch Castellanos, sostuvo una reunión virtual con el secretario de Hacienda, Antonio Herrera, a quien le solicitó que gestionara con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que se difiera el pago de luz de las empresas los próximos seis meses, para evitar cierres y despidos de empleados.



Martínez Álvarez recordó que los empresarios siguen en la mejor disposición de coadyuvar con el Gobierno Federal y Estatal, para lograr acuerdos que ayuden a los empresarios a evitar el despido de personal.



“Teníamos una economía deficiente, esto lo agrava terriblemente, lo que queremos es que no se sigan perdiendo empleos, que no se cierren empresas, que no se pierda ese interés por seguir invirtiendo, por seguir innovando, necesitamos el apoyo de políticas públicas en donde los empresarios podamos seguir en el ámbito”, dijo.