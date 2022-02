CANACINTRA seguirá pugnando para que se elimine la caseta de Fortín

Miembros de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) seguirán pugnando para que se elimine la caseta de peaje 45 de Fortín pues consideran no tienen razón de estar aún en funciones señaló el vicepresidente en Córdoba, Alberto Bueno Ladrón de Guevara.Su propuesta es que los ingresos se transfieran a las casetas de Esperanza y Cuitláhuac y quiten definitivamente la de Fortín que solo se ha convertido en un muro entre Orizaba y Córdoba.Además, consideró que el ingreso de los dineros no se ve reflejado en obras de infraestructura ni mejoramiento de la red carretera.Esta propuesta la apoya la Alianza Mexicana de Autotransporte AC, tras recordar que ha sido bandera política y propuesta de distintos gobiernos y es la fecha en la que no se cumple.