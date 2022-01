CANACINTRA ve peligroso que CFE se encargue de la producción de electricidad

El hecho que una sola empresa del Estado se encargue de la producción de la electricidad y de las tarifas resulta “peligroso” para la industria, consideró el vicepresidente nacional de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Juan Manuel García González.“Obviamente al ser un tema, casi hoy que es un monopolio, pues estamos en manos de una sola empresa del Estado para tasar es muy peligroso básicamente para la industria que tiene problemas serios, no tan sólo en los precios sino en el abasto y la calidad de la energía” señaló.Recalcó que el gremio de los industriales continúa con el reclamo contra cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad.“No tan sólo estamos pugnando por el tema de las tarifas eléctricas. Creemos que por fin habría una competitividad interesante por estar utilizando energías limpias y nosotros estamos proponiendo que no se le mueva mucho al tema”.Cabe recordar que la CANACINTRA denunció un incremento de 400 por ciento en el cobro por el servicio de electricidad en 2020. “Nosotros no quitamos el dedo del renglón” finalizó.