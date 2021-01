CANACO Coatzacoalcos repudia cerrar el Centro a vehículos

Integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Coatzacoalcos propusieron al Ayuntamiento hacer cierres parciales y con estacionamientos en los camellones para evitar más bajas en sus ventas.



Este viernes, cabe recordar, se implementará el cierre de vehículos hacia el Centro, derivado del decreto del Gobierno del Estado para reducir la movilidad en 84 municipios ante el aumento en casos de COVID-19



Al respecto, el presidente local de la CANACO, Armando Carvallo Brañas, mencionó que su propuesta es que si se cierran las calles, se haga de manera parcial. Por ejemplo, el primer día en Zaragoza, el segundo día en Juárez y el tercer día en Hidalgo; permitiendo el estacionamiento en arriates en las calles que corren de norte a sur.



El empresario recordó que el semáforo naranja permite la operación de negocios con actividades esenciales al 100 por ciento, estratégicas al 75 por ciento y de servicios al 50 por ciento, siempre y cuando se cumpla con los protocolos de sanidad al pie de la letra, cosa que, añadió, el comercio formal hace cabalmente.



"En ningún momento el decreto en cuestión habla de restringir la movilidad de vehículos, habla de regular la disminución de presencia de transeúntes, aglomeraciones y paseantes. Consideramos un tanto ilógico el restringir la circulación vehicular para lograr el fin perseguido; al contrario, debiéramos permitir que las personas se acerquen lo más posible hasta su lugar de destino, para disminuir su movilidad y evitar aglomeraciones", dijo.



Además, manifestó que la restricción de movilidad de transeúntes debiera ser general y no sólo limitarse al Centro.



"Resulta bastante inequitativo cuando existen muchos otros lugares con mayores aglomeraciones. Consideramos que el Comité Técnico Permanente de Servicios de Salud de Veracruz sobre COVID-19 debería analizar cada ciudad en forma independiente y tomar en cuenta la opinión de los principales afectados, en este caso la nuestra de los comerciantes", dijo.



Además, Carvallo Brañas comentó que si realmente se quiere disminuir la presencia de transeúntes, aglomeraciones y paseantes, lo que se debería restringir es el ambulantaje. "Esto es evidente, no se requiere realmente un estudio para esto, es más que obvio".



En comunicado, el presidente de la CANACO critica que se destinen tantos elementos y recursos económicos para limitar y vigilar al comercio establecido y no se haga lo mismo con el comercio informal.



"Por el contrario, vemos que cada día los ambulantes crecen y se les dan todo tipo de facilidades. Se pueden instalar en las calles y banquetas por toda la ciudad, sin importar su giro y sin que alguien los moleste, hasta permisos les extienden. Sólo pedimos equidad".