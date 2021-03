CANACO critica lenta vacunación en Veracruz

Aunque el inicio de la vacunación contra el COVID-19 es un aliciente para el sector empresarial, el esfuerzo que se hace para aplicar los reactivos a los adultos mayores es insuficiente, indicó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Veracruz, José Antonio Mendoza García.



"El inicio de la vacuna desde luego que es algo que nos ayuda a nivel general, estamos esperando ser vacunados", dijo.



Lamentó que hasta el momento, el proceso de vacunación es lento y no garantiza que se pueda aplicar en tiempo la segunda dosis de los reactivos.



Por ello, insistió en que debe autorizarse ya la compra de vacunas al sector privado para que ayuden a distribuirlas en sus trabajadores y así reactivar lo antes posible el sector económico.



"Está muy lenta la vacunación. Las estrategias que se están tomando no han sido las adecuadas, la vacunación que se está dando no satisface a la comunidad completamente, va muy lento. Tenemos ya considerado una gran cantidad de empresarios que queremos comprarla porque esto ayudaría al comercio en todos sus giros".



A nombre del sector comercial, pidió que se adquiera un mayor número de vacunas para agilizar el proceso de inmunización de los mexicanos.



"A pesar de que se está vacunando, a pesar se están trayendo las vacunas, no corresponde a las necesidades de México y de Veracruz, necesitamos más activación, necesitamos que se consigan, que se compren, las vacunas, si se puede", finalizó.