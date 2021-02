CANACO de Veracruz puerto ya gestiona ante COFEPRIS compra de vacunas antiCOVID

Al menos 800 dosis de vacunas contra el COVID-19 serían adquiridas por el sector empresarial de Veracruz y Boca del Río para la aplicación en los trabajadores como una forma de acelerar el proceso de inmunidad y reactivar la economía.



El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Veracruz, José Manuel Mendoza García, afirmó que se cuenta con la capacidad financiera para costear los reactivos y están en pláticas para la compra de los reactivos y en espera de las gestiones ante la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).



“Tenemos hasta ahorita arriba de 800 personas que quieren vacunarse, (patrones) y trabajadores. En cuestión económica hay para comprar la vacuna. Los empresarios están de acuerdo en participar vacunando a su personal para que pueda así tener el trabajo con garantía de no contagiarse”, dijo.



Si bien, la inmunización es responsabilidad de las autoridades del Gobierno Federal, dado que no se han cumplido los tiempos comprometidos y que ya se autorizó a la iniciativa privada para que compren las vacunas antiCoronavirus es que buscan adelantarse.



No obstante, hay empresarios que esperarán a que se cumplan los esquemas de vacunación.



“Tenemos una gran cantidad de empresarios que han dicho sí, algunos no porque están esperando que el gobierno que es quien tiene la responsabilidad de vacunar a toda la población lo haga. Vamos a terminar trabajando los organismos empresariales vacunando a los empleados”.



Precisó que es a través de la CONCANACO se está gestionando la adquisición de las vacunas.