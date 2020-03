CANACO demanda justicia por asesinato de empresario tuxpeño, en Puebla

La Cámara Nacional de Comercio (CANACO), condenó el asesinato del empresario y expresidente de la misma Cámara en Tuxpan, David Soto de la Torre, crimen ocurrido en Huachinango, Puebla, en días pasados.



Además, exigieron a las autoridades estatales y federales realizar las investigaciones pertinentes para dar con los responsables.



El representante de la cámara empresarial en Veracruz, José Antonio Mendoza, señaló que se ha hecho un pronunciamiento conjunto del sector a nivel nacional para exigir que no haya impunidad en este caso.



"Estamos consternados y repudiamos enérgicamente este hecho que en esta ocasión no es está pegando de manera directa, un expresidente de la Cámara de Comercio de Tuxpan, es igual que cualquiera de nosotros en cámaras de comercio del país nos hubiera sucedido, entonces, estamos solicitando a las autoridades a través de todas las cámaras del país, a través de CONCANACO está levantando la voz para que se den la respuesta de qué sucedió en ese caso", dijo.



En este sentido pidió que se "active" más la seguridad porque a la fecha no se ven resultados.



Ante este clima de inseguridad, los agremiados a la CANACO han incrementado la inversión en materia de seguridad en sus negocios y si bien, es para la garantizar su integridad y la de sus colaboradores, es responsabilidad de las autoridades el proveer el resguardo de los ciudadanos.



"Estamos haciendo esa inversión porque es para seguridad propia , no debería de ser en abundancia, necesitamos que las autoridades hagan lo propio, que incrementen la seguridad para que podamos trabajar en paz, pero no nada más los comercios, también a nivel ciudadanía, estamos viendo todos los días en el periódico cuantos casos de asesinatos hay".



