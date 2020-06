CANACO demanda que se quite filtro sanitario en Centro de Orizaba

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Orizaba, Francisco Jiménez, pidió que las autoridades municipales ya retiren los filtros sanitarios del centro, pues esto está acabado con los comercios, afirmando que un promedio de 60 establecimientos ya cerraron definitivamente.



"La hemos pasado mal. Por mejorar la pandemia sanitaria se está descuidando la crisis financiera. Ya comenzamos a tener problemas, hay robos y asaltos a comercios y esto es porque no hay circulante ni forma de que la gente lleve dinero a su casa".



Acentuó que es entendible lo que las autoridades municipales están haciendo en favor de la salud pero ya suman 12 semanas obedeciendo que esté cerrado el comercio.



"Queremos que se quite el filtro sanitario, las autoridades municipales, estatales y federales ya nos enseñaron cómo cuidarnos, nos enseñaron las medidas. Debemos aprender a vivir con estas nuevas normas y ya dependerá de quien quiera seguir las recomendaciones".



Agregó que quien se pueda quedar en casa que lo haga pero quien no, pues tendrá que salir a ganarse la vida. Añadió que hay comercios cerrados no temporalmente, sino definitivamente y la gente necesita trabajar y el comercio continuar operando.



"Tenemos entendido que por lo menos hay 60 comercios que cerraron pero podría haber más y mientras siga el cerco sanitario se van a ir sumando. Los giros son fonditas, los establecimientos que venden adornos de cabello y demás artículos diversos, papelerías".



De igual forma, dijo que los policías tendrían que estar cuidando la ciudad no los filtros del primer cuadro de Orizaba.



"Mejor que pongan inspectores, que estos chequen que se apliquen las medidas sanitarias, que hay gel, sana distancia. No nos peleamos con las medidas sanitarias".