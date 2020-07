CANACO desaprueba cierre del centro de Coatzacoalcos decretado por Gobierno Estatal

El presidente de la CANACO en Coatzacoalcos, Armando Carvallo Brañas, dio a conocer que empresarios de la ciudad no están de acuerdo con el bloqueo de calles que durará 15 días con motivo de contener los casos de Coronavirus.



Agregó que consideran que, quien determine esto, debe ser una autoridad municipal (y no estatal), y a través de una consulta con los afectados.



"Consideramos que el perímetro actualmente establecido, que abarca desde Bravo hasta Colegio Militar y desde Malpica hasta Llave, es demasiado amplio y afecta a muchos negocios que no tienen problemas de alto tránsito de transeúntes y mucho menos aglomeraciones. El problema de cierre de calles está en quién y bajo qué fundamentos, determina el perímetro a cerrar el centro", mencionó.



Añadió que el personal que se utiliza para resguardar este perímetro para impedir el paso de vehículos, estaría mucho mejor aprovechado si se utilizara para apercibir a la gente, en el uso de cubrebocas y en tratar de impedir aglomeraciones.



"Consideramos que el perímetro del centro que se estableció el pasado fin de semana es más adecuado", dijo.



Cabe mencionar que la semana pasada el bloqueo de calles fue menor al que se hará a partir de este día.



Lo anterior fue decretado por el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez y fue publicado en la Gaceta Oficial este martes.