CANACO en Orizaba pide a ciudadanos respetar pero no temer al COVID-19

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Orizaba, Francisco Jiménez Haces, exhortó a la población a no tener miedo del COVID-19, pero no por eso dejar de cuidarse.



Indicó que lo importante es que cada quién se cuide y no tener miedo, pues “es algo que nos tocó vivir y que nos tenemos que acostumbrar para seguir haciendo nuestras actividades con las medidas preventivas que marcan las autoridades”.



Agregó que por lo que toca a los empresarios y su personal, se les ha llamado a los afiliados y no afiliados a que se cuiden ellos y de ese modo cuiden también a sus familias y a los clientes.



Consideró que las medidas son muy sencillas: hay que llevar cubrebocas siempre que se salga, lavarse las manos constantemente y si no se puede entonces usar gel antibacterial, además de mantener la sana distancia.



Comentó que hay mucha gente que ya está saliendo, lo notan ellos porque las ventas siguen repuntando y a la fecha andan entre 35 y 40 por ciento de lo que estaban acostumbrados.



Mencionó que no es lo que quisieran, pero sin duda es un respiro porque las ventas siguen aumentando.