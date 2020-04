CANACO en Xalapa advierte sobre cierre definitivo de empresas por COVID-19

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (CANACO-SERVITUR), Bernardo Martínez Ríos, consideró que ante la caída del sector empresarial por la pandemia del Coronavirus, será difícil recuperar la economía en la Capital del Estado, y muchos negocios que están cerrando puertas, no abrirán nuevamente.



“Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil, porque esto que estamos viviendo es inédito, y no hay que olvidar otros ingredientes que van a poner esta situación en un peligro de que muchos negocios no puedan regresar y no puedan sobrevivir”, dijo.



Mencionó que con información de las cámaras empresariales, los comercios que podrían subsistir serían los informales y los microempresarios.



“Las empresas que si van a subsistir, curiosamente el análisis que tenemos, es que van a ser los informales, si es que se les puede considerar empresarios, los micros, porque finalmente muchos de ellos son su propio motor, es decir, estamos hablando de gente que partió del sector informal, gente que tiene su propio negocio, contadores, etc.”.



Además, comentó que otro sector que cuenta con altas posibilidades “de sobrevivir” son las grandes empresas, pues muchas de estas sí pueden bajar sus puertas y enviar a sus empleados a descansar.



Para finalizar, enfatizó que la CANACO y otras cámaras se encuentran preocupados por las PyMES, ya que son las que aportan el 70 por ciento de los empleos en México, y ante ello, exhortó a los gobiernos estatales y municipales, no dejarlos fuera.



“Que no se nos tache como gente que hemos tenido fácil las cosas, al contrario si hay un sector que ha luchado y le cuestan las cosas, es al sector empresarial”, finalizó.