CANACO no quiere que se prohíba venta de “chatarra” a menores; teme por tienditas

Luego de que el grupo legislativo de MORENA, en el Congreso del Estado, propusiera la iniciativa de reforma para prohibir la venta de “comida chatarra” y bebidas azucaradas a menores de edad, la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), en Veracruz, pidió hacer un consenso y no aprobar leyes al vapor.



Tal como sucedió en Tabasco y Oaxaca, en donde ya se prohibió la venta de estos productos a niños, en el Estado se pretende legislar como medida para prevenir la obesidad infantil pero de acuerdo con el sector empresarial, no es la solución.



“Que no hagan los cambios de ley así al vapor y que nada más por cuestiones electoreras, esto no funciona, no va así. Nos siguen afectando y acaban con el comercio, con la iniciativa privada y es crear leyes al vapor que al rato imponen lo que se les ocurre modificar”, dijo el presidente de la CANACO, José Antonio Mendoza.



Aseveró que las “tienditas” son las que se verían más afectadas al prohibir la venta a menores, por ello, plantean que sean los fabricantes de este tipo de productos los que hagan modificaciones para distribuirlos con ingredientes menos dañinos.



“Estamos en contra de que se haga esta situación que pasó en Tabasco y Oaxaca. Estamos viendo que afectaría a las tienditas, a las personas que dependen del comercio, no estoy en contra de la salud, efectivamente un refresco te hace daño pero vamos a que las fábricas cambien su producto a un producto sustituto y que sea viable para la salud”.



Mendoza García indicó que la solicitud a los diputados locales se hará de manera formal, para que no se hagan reformas sustentadas en ocurrencias que hacen daño al sector privado.



“Los diputados tienen que hacer un consenso, jalar a una mesa de trabajo, hacer reuniones no una imposición, no que lleguen con una ley y digan hoy voy a cambiar esto nada más porque se les ocurrió, como lo de la cerveza al tiempo, ocurrencia”.



Actualmente, el comercio en Veracruz se mantiene en una situación económica crítica, por lo cual, iniciativas como ésta sólo abonan a seguir afectando al sector.