CANACO Orizaba celebra repunte de turismo

Aunque hubo rubros que tuvieron afectaciones durante el 2022, el sector turístico tuvo un repunte importante en ese año luego de la situación que se vivió por la pandemia del coronavirus, indicó Miguel Ángel Ramírez López, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Orizaba.Comentó que sobre todo las vacaciones decembrinas resultaron muy positivas para todos los prestadores de servicios del país y los del Estado y la zona no fueron la excepción.Reconoció que la inflación les sigue pegando, aunque el tipo de cambio del dólar está resultando favorable para la gente que viaja al extranjero.Mencionó que la inflación ya está en 9 por ciento, lo que impacta al salario, y a pesar de que hubo un aumento al salario mínimo de 20 por ciento, a las familias no les alcanza para satisfacer sus necesidades, por lo que en la Canaco se hará un balance de esto en los próximos días.Respecto al cierre de negocios, como el que se dio en días pasados de las tiendas Contino de Córdoba y Orizaba, mencionó que lamentablemente las tiendas departamentales más grandes, como son Liverpool y Coppel, atraen más a los consumidores e incluso, al facilitar la última el cobro de giros del extranjero, dejan atrás a otras tiendas a las que la modernidad no les alcanzó.Mencionó que lamentablemente esos cierres representan la pérdida de fuentes de empleo.Cabe comentar que Miguel Ángel Ramírez López asumió la presidencia de la Canaco durante la asamblea que se realizó este fin de semana.