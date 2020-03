CANACO Orizaba confía en que no será necesario cerrar negocios por pandemia COVID-19

Integrantes de la directiva de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Orizaba dieron a conocer en rueda de prensa que ante la pandemia de COVID-19 confían en que no sea necesario bajar las cortinas de los negocios de la zona, pues esto sólo afectaría más la economía local, que de por sí resentirá el adelanto de las vacaciones que anunció la Secretaría de Educación Pública.



Francisco Jiménez Haces, presidente de este organismo empresarial, mencionó que están en contacto con la CONCANACO para estar al pendiente de las medidas que se tomen a nivel nacional para apoyar a todos los sectores por la pandemia, en donde se ha propuesto acelerar los procesos de devolución del IVA, suspensión temporal de pagos provisionales del ISR, otorgar estímulos fiscales, accesos a créditos por parte de instituciones bancarias nacionales como Nafin o Bancomext.



Mencionó que a los socios les están recomendando enviar a los trabajadores a laborar en el hogar si es posible, pero en el caso de los que deben asistir y enfermen, tendrán que aislarse y dejar de ir a laborar.



Agregó que a la población se le recomienda no hacer compras de pánico, así como de preferencia adquirir sus cosas en la tienda de la esquina, con el fin de evitar aglomeraciones y ayudar a la economía de las Mipymes.



Agregó que de no funcionar las medidas de contención y entrarse a una segunda fase de la pandemia, cabe la posibilidad de que los comercios tengan que cerrar sus puertas, lo que no les gustaría y sería un panorama grave, pero si se llega a presentar la necesidad, se acataría, aunque prefieren hablar positivamente y ojalá que esa etapa no llegue a Orizaba.



En la rueda de prensa que se ofreció en las instalaciones de la CANACO estuvieron presentes también Atenea Merino Chicato, vicepresidenta; Eduardo Ortiz Medina, vicepresidente de salud; Xiomara González, vicepresidenta de responsabilidad social; Martín García Limón, jefe de la oficina local de la procuraduría Federal del Consumidor, y José Lacuma, jefe de Educación y Divulgación de la PROFECO.