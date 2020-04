CANACO Orizaba donó al IMSS 186 overoles y mil acetatos para hacer caretas

La Cámara Nacional de Comercio (CANACO), de Orizaba, donó a la Delegación Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) un promedio de 186 overoles y mil acetatos, estos últimos para que se hagan mascarillas para el personal que estará atendiendo la emergencia en materia de salud por el COVID-19, indicó el presidente del organismo empresarial, Francisco Jiménez Haces.



“Es una donación porque el síndico de la CANACO ante el IMSS tuvo a bien expresarle a la delegada en qué se le podría ayudar y ella dio a conocer que el material les está llegando, que ya están preparados y haciendo sus planes de acuerdo a la normativa pero que también es muy bueno tener equipo para poder enfrentar la pandemia”.



El empresario no reveló el monto de la inversión, pues dijo que se tiene que privilegiar que este equipo sirva para aquellos que estarán en el campo de batalla contra esta enfermedad. “Que les sirva a ellos que van a estar curando a nuestros trabajadores, a nuestros empresarios, a todos los derechohabientes, por eso importa más lo que se pueda ayudar que el monto”.



Añadió que esta es una primera donación y no dudó que se puedan hacer otras, pues la idea de los empresarios de la CANACO es poder ayudar al IMSS, que es a donde no se duda que lleguen muchos pacientes con síntomas de COVID-19 y que algunos de estos resulten positivos, porque ese es el pronóstico que tienen el Gobierno Federal. “Podemos volver a pedir a los asociados que ayuden y los que puedan lo harán”.



Estos overoles, modelo LK-MT 428, están fabricados en tela microporosa color blanco, con elástico en puños, tobillos y capucha para mejorar su ajuste, cuentan también con zipper al frente. El material del cual están hechos permite que sea un overol cómodo.