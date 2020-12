CANACO Orizaba prevé cierre de MIPYMES por aumento al salario mínimo

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Orizaba, Francisco Jiménez Haces, aseguró que los empresarios no podrán soportar el aumento al salario mínimo que ya se autorizó; la consecuencia más grave, previó, será el cierre de micro y pequeñas empresas.



“Las grandes empresas no cerrarán, pero sí liquidarán a muchos empleados y sin duda alguna se perderán muchos empleos”, dijo.



Aunque destacó que es bueno que el salario mínimo aumente, no es adecuado en estos tiempos por la situación que enfrentan los empresarios tras la pandemia.



“Nosotros los empresarios proponíamos que aumentara el 10 por ciento y el otro 5 por ciento lo asumiera el Gobierno Federal, ya que no hemos recibido ningún apoyo de la autoridad federal”, dijo.



Pero ahora al cargarse el 15 por ciento al sector empresarial, sí va impactar algunas empresas y comercios.



“Estos van a tener que cerrar sus puertas y esto es la puntilla para que se cierre buen número de comercios, no tenemos dato de cuántos pero sí sucederá”, dijo.



Finalmente, dijo que llevan 9 meses de pandemia y el próximo mes llegará la cuesta de enero y será más difícil en el 2021.