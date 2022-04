CANACO pide no bajar la guardia con seguridad en Orizaba

Aun y cuando negocios de los socios de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Orizaba no han sido asaltados, se requiere que en el rubro de seguridad se ponga puntual atención, indicó el presidente de este organismo empresarial, Francisco Jiménez Haces."Hemos leído por los medios de comunicación sobre algunos casos de robos en comercios, pero nosotros, ninguno de nuestros socios nos ha comunicado algo así".Entrevistado en referencia a este tema, indicó que en recientes fechas se reunió con el almirante Francisco Arenas Jaramillo, quien es el encargado de la Policía Municipal, a fin de pedirle apoyo."Nuestra petición es que la seguridad siempre mejore, que sea en todo momento. Tuve una reunión con el almirante y fue fructífera y le pedimos el apoyo pues al haber cambio de administración pues quisimos tener el acercamiento para pedirle que vigilen los elementos la zona comercial en la Calle Francisco I. Madero, Oriente 4, la Calle Colón, la Sur 21 hacia la Benito Juárez porque ha crecido el comercio".Añadió que en referencia a la seguridad que se brinda a los comercios, es buena en la ciudad de Orizaba.Finalmente expresó que en referencia al cierre de diversas calles en Orizaba a partir de mañana, como será temporal no ve mayor problema y no cree exista un impacto al comercio.