CANACO se deslinda de protesta contra cierre de calles de Xalapa

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Xalapa, Bernardo Martínez Ríos negó que los afiliados a esta organización participaran en protesta de este jueves que reabrió a la fuerza el filtro instalado para impedir el paso de vehículos al Centro de la capital por la pandemia.



"No tenemos conocimiento que alguien de CANACO haya participado ayer en los eventos del irrumpimiento que hubo en esa parte", dijo.



Dijo que hay que entender que en estos días se vive una situación "crítica y delicada" y que el comercio carga con niveles de ansiedad y preocupación que muchas veces rebasan el límite de la prudencia.



"A mí me parece que los comerciantes hoy, en una muestra de desesperación, trataron de romper con una medida que se puso a través del Gobierno del Estado y no estamos a favor de estar violentando el ambiente, ni la ley".



Enfatizó que las medidas se enfocan en el primer cuadro y se descuidan otros sectores de Xalapa y otros giros, por lo que los consumidores migran a las zonas donde sí se les deje transitar .



"Sí entendemos esa parte y entendemos la medida que el gobierno trata de inhibir la circulación al centro y la ecuación de salud y economía nos está costando mucho".