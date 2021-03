CANACO Xalapa inicia campaña para reclutar observadores electorales

Previo a la firma del “Acuerdo por la Democracia Veracruz 2021”, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVYTUR) en Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, consideró que los pactos de seguridad deberían ser siempre y no solamente en época electoral.



"Estos pactos deben ser siempre, no es posible que sólo estemos garantizando seguridad en esta época cuando la seguridad tiene que ser siempre. A nosotros nos hubiera gustado que un pacto fuera incluyente. Ojalá los pactos de seguridad fueran siempre".



Puntualizó que si el Gobierno del Estado se está comprometiendo a garantizar la protección para votantes, candidatos y trabajadores electorales, la ciudadanía debe participar en el proceso electoral 2020-2021.



Lo anterior lo dio a conocer en conferencia de prensa, para invitar a la población a formar parte de la campaña "Yo voto porque quiero a México", la cual consiste en inscribirse como observador electoral.



"Queremos invitarlos a que se inscriban a través de la página de CONCANACO o en las oficinas de la CANACO Xalapa, para participar como observadores electorales. Nosotros nos tenemos que sumar, no estamos en un tema de desconfianza. Tenemos dos formas de crecer, salir a votar y participar como observadores electorales", manifestó.