CANACOPE estima caída comercial del 40%, en Córdoba

Derivado de la contingencia por el COVID-19, se prevé la caída de la actividad comercial hasta en un 40 por ciento, indicó Marcela López Huerta, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE).



"A todos los sectores nos va a afectar pero de manera directa al comercio porque se paralizan las actividades".



Tras anunciar que se tiene contemplada la realización de una feria, la cual será pospuesta por esta situación, reconoció que no pueden cerrar negocios de manera masiva pues viven el día a día.



Por su parte, Eduardo Martínez Córdoba, vicepresidente de la Cámara, expuso que están tomando las medidas necesarias para no cerrar negocios, es decir atienden las recomendaciones de la Secretaría de Salud pero evitan caer en pánico pues no pueden dejar que caiga la actividad comercial pues deben trabajar ya que van al día a día.



"Si nos va a afectar pero, tomando las medidas necesarias, evitaremos algo drástico".



De manera general, indicó que la situación económica en Córdoba es estable en cuanto a los pequeños comercios pero que el panorama derivado de la situación que se vive por el coronavirus es incierto.