CANACOPE registra el cierre de al menos 12 comercios y la pérdida de 20 empleos

Durante la pandemia, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), registró el cierre de al menos 12 comercios y la pérdida de al menos 20 empleos directos.



Marcela López Huerta, presidenta de organismo en esta localidad, confirmó que la mayoría de los que cerraron sus puertas fueron de los llamados no esenciales, sin embargo, eso refleja una pérdida importante de espacios laborales.



Se trata de tres tiendas de vestidos de novia y ropa, dos papelerías, florería, refaccionaria, juguetería, taquería, cocina económica, una ferretería y un negocio de banquetes, donde se habla de al menos 20 despidos y también los trabajos indirectos como cocineros o meseros que se activan por evento.



En este sentido la entrevistada no descartó que en los siguientes meses puedan cerrar más negocios, ante la falta de ventas y la posibilidad de que se regrese al confinamiento por el aumento de casos de coronavirus.



En contra parte, se incrementó el comercio informal o las ventas a domicilio de lo cual no hay registros dijo finalmente.