Canadá autoriza entrada a trabajadores extranjeros temporales

El Gobierno de Canadá ha autorizado de última hora la entrada al país para los trabajadores extranjeros temporales, quienes estaban a la espera de este anuncio luego de que la pandemia del COVID-19, obligara a las autoridades a restringir el acceso de viajeros a este territorio norteamericano.



Hay que recordar que el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció ayer que no podrían ingresar al país quienes no fueran ciudadanos o residentes permanentes.



Sin embargo, el ministro de seguridad pública del gobierno federal, Bill Blair, anunció esta tarde que los estudiantes extranjeros, los extranjeros con visa de trabajo y los trabajadores extranjeros temporales, podrán ingresar al país a pesar del cierre de las fronteras, mientras acaten la disposición de permanecer en alejamiento social por 14 días desde su arribo.



Al respecto, Marcel Groleau, director general de la Unión de Productores Agrícolas (UPA) quién por la mañana habría solicitado replantear las medidas migratorias preventivas en torno a la alerta sanitaria provocada por el COVID-19 expresó, "el gobierno canadiense ha tomado la decisión correcta".



Con esta medida se estaría garantizando la producción agrícola de todo el país, que sin la participación esencial de la mano de obra extranjera, no sería posible.



Se espera que para los meses de abril y mayo, cerca de 40 mil trabajadores extranjeros temporales se encuentren laborando en los campos canadienses, no obstante; 16 mil lo harían en la provincia de Québec.



La mayor parte de esta fuerza de trabajo proviene de América Latina, principalmente de los países de México y Guatemala.