Canadá y Chile cierran fronteras por coronavirus

Canadá anunció este lunes el cierre de sus fronteras a las personas que no sean sus ciudadanos o residentes en el país ante la propagación de la epidemia de COVID-19.



Además, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció que no se permitirá la entrada en Canadá a aquellos nacionales que tengan síntomas de la enfermedad.



Los líderes de los países del G7, es decir, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, dijeron el lunes estar "decididos" a hacer "lo que sea necesario" para restablecer el crecimiento global que se tambalea debido a la pandemia de coronavirus.



En un comunicado de prensa conjunto, subrayaron su voluntad de movilizar "todos los instrumentos de política económica" a su disposición, ya sean medidas presupuestarias y monetarias o acciones específicas, "para apoyar de manera inmediata y en la medida necesaria a los trabajadores, las empresas y los sectores más afectados".



Los líderes también pidieron a sus respectivos ministros de Finanzas "que coordinen semanalmente la implementación de estas medidas y que implementen nuevas acciones rápidas y efectivas".



Los líderes de los países del G7 mostraron además su determinación de brindar "una fuerte respuesta" a la "tragedia humana" de la pandemia de coronavirus.



"La pandemia de COVID-19 es una tragedia humana y una crisis sanitaria global, que también plantea grandes riesgos para la economía mundial", dijeron en un comunicado publicado después de una cumbre extraordinaria por videoconferencia.



"Coordinaremos nuestros esfuerzos para retrasar la propagación del virus, incluso a través de medidas apropiadas de gestión de las fronteras", agregaron.



Chile también



Chile también anunció el cierre de todas sus fronteras ante un fuerte aumento de los casos de coronavirus en el país, que duplicó el número de contagiados en las últimas 24 horas, pasando de 75 a 155, informó este lunes el presidente Sebastián Piñera.



"Hemos decidido cerrar todas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas de nuestro país para el tránsito de personas extranjeras. Esto no afectará la entrada y salida de carga", afirmó el mandatario en un mensaje en el palacio presidencial, sobre una medida que comenzará a regir a partir de este miércoles.



En la última jornada, el país sudamericano duplicó a 155 los casos confirmados de coronavirus.



"Hemos decidido adoptar medidas adicionales para combatir esta pandemia y proteger mejor la salud de los chilenos", dijo el mandatario.



La medida no afectará la entrada y salida de carga ni de los transportistas, para continuar garantizando un abastecimiento normal, agregó.



"Hemos solicitado a nuestras Fuerzas Armadas colaborar con el control de nuestras fronteras para asegurar que el cierre que hemos determinado sea íntegramente respetado", destacó.



Piñera también anunció una nueva restricción para actos públicos a no más de 50 asistentes.



En referencia al plebiscito previsto para finales de abril para decidir si se avanza en la redacción de una nueva Constitución, el ministro de Salud Jaime Mañalich dijo que aún no hay una decisión tomada.



El ministro previó además que en unos tres meses se registraría el punto máximo de casos nuevos por día.



El domingo, Piñera no descartó ante la propagación del virus decretar un estado de emergencia, medida duramente criticada cuando la aplicó al inicio de una ola de protestas que ha sacudido al país desde octubre.



El Banco Central de Chile dijo el lunes que debido al avance del coronavirus decidió sostener una reunión extraordinaria de Política Monetaria durante la jornada.



La próxima reunión de Política Monetaria local estaba prevista para el 31 de marzo.



Con el avance del virus "diversos Bancos Centrales han adelantado sus decisiones de política monetaria y han anunciado una serie de medidas complementarias destinadas a facilitar la provisión de liquidez y el normal funcionamiento de los mercados de crédito", dijo en un comunicado.



Algunos expertos esperan que el organismo reduzca la tasa referencial de interés, que actualmente se ubica en 1.75%.