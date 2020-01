Canasta básica, con la menor alza en cuatro años

Los precios de la canasta básica tuvieron una variación mensual de 0.32% en diciembre pasado, lo que significó que la inflación de este componente cerrara 2019 en 2.63%, el segundo registro más bajo en la historia, sólo detrás de la tasa de 2.13% de 2015, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).



La canasta básica considera 82 productos genéricos que comprenden alimentos, servicios públicos y medicamentos de alto consumo popular, como gasolinas, Metro o transporte eléctrico, azúcar, gas doméstico natural, frijol, atún y sardina en lata, arroz, tortillas y masa, entre otros.



Por su parte, la inflación general reportó un alza mensual de 0.56% en el último mes de 2019, con lo que el indicador anualizado se ubicó en 2.83%, que también fue el segundo menor desde 1969.



El analista económico de Banorte, Francisco Flores, dijo que fueron dos factores clave en el resultado: un comportamiento favorable en frutas y verduras, y los precios de la energía, ayudado en gran medida por la gasolina Magna.



El buen desempeño de la inflación no fue homogéneo, 22 de los 32 estados del país reportaron un incremento en el nivel general de precios al cierre del año pasado superior al promedio nacional.



Las entidades con la inflación más alta fueron Tabasco, con 4.40%; Querétaro, 4.17%; Campeche, 3.78%; Yucatán, 3.74%, y Aguascalientes, 3.66%.



Por el contrario, en Baja California el indicador fue de 0.43%; Estado de México, 1.86%; Tamaulipas, 2.18%; Chiapas, 2.20%, y Guanajuato, 2.25%.



FIN DE AÑO



Entre los bienes y servicios que más incidieron en la inflación a escala nacional se encuentran jitomate, con un alza mensual de 11.27%; cebolla, 27.92%; transporte aéreo, 25.98%; servicios turísticos en paquete, 11.42%; gas LP, 1.96%; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.79%; vivienda propia, 0.23%; nopales, 18.29%; carne de cerdo, 2.96%, y gasolina de bajo octanaje, 0.34%.



Por el contrario, los genéricos cuyos precios a la baja contuvieron la inflación fueron aguacate, con una reducción mensual de 4.70%; naranja, 6.46%; limón, 5.67%; chile serrano, 6.35%; computadoras, 2.11%; pollo, 0.35%; televisores, 1.69%; papaya, 2.92%; zanahoria, -3.40%; y paquetes de internet, telefonía y TV de paga, -0.28%.



El índice de precios subyacente, que no incluye bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, aumentó 0.41% mensual y 3.59% a tasa anual; el no subyacente subió 1% y 0.59%, respectivamente.



En el índice subyacente, los precios de las mercancías y de los servicios se incrementaron 0.26% y 0.57% mensual.



Al interior del no subyacente, las cotizaciones de los productos agropecuarios crecieron 1.78% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno fueron mayores en 0.45% mensual.



Alejandro Saldaña, analista económico de Ve por Más, prevé que la inflación anual se mantenga dentro del rango de tolerancia del Banco de México (3%, más-menos un punto porcentual) en 2020, proyectando un cierre de 3.50%.



No obstante, considera algunos riesgos que dificultarán que la inflación subyacente se desacelere más y que converja debajo de 3.50%, como el aumento acumulado en los salarios y posibles choques al tipo de cambio, en un entorno de elevada incertidumbre local y externa.