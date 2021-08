El sobrevuelo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que estaba programado para este miércoles por las regiones afectadas tras el paso de Grace en la zona norte, se suspendió por recomendación de la autoridad náutica ante las inclemencias del tiempo.



Al concluir la conferencia de prensa matutina desde la 26 Zona Militar con sede en El Lencero, el titular del Ejecutivo federal recordó que se tenía programado realizar un sobrevuelo por los puntos afectados por el huracán en el norte de Veracruz este día.



Sin embargo, antes de terminar la conferencia de este miércoles, el Presidente de la República informó que por recomendación de las autoridades y ante las inclemencias del tiempo, se suspendía el sobrevuelo.



“Les informo que el sobrevuelo que se tenía programado este día, se suspende, no es recomendable por la situación”, manifestó López Obrador que minutos antes anunció todo el respaldo para la población afectada en la zona norte del Estado.



El Mandatario federal mencionó que analizan la posibilidad de realizar un recorrido vía terrestre por esa zona de la entidad; sin embargo, aún no se determina, ya que algunas carreteras están cerradas por manifestaciones.



No obstante, se realiza el censo para contar con la información de la población afectada, para que de inmediato se les haga llegar de manera directa y a través de la SEDENA o la SEMAR los apoyos para hacer frente a esta situación, finalizó Andrés Manuel López Obrador.