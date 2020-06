Cancelación de central eléctrica de Iberdrola en Tuxpan “no es un hecho”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no es un hecho que Iberdrola vaya a suspender una inversión de mil 200 millones de dólares para la construcción de una central eléctrica en Tuxpan.



Al reconocer diferencias con la empresa española, refirió que recibió una carta en la que expresan que tienen la voluntad de seguir invirtiendo en México y generar acuerdos.



“Todavía no hay ninguna información vamos a decir oficial; es una nota periodística. Recibí una carta de los directivos de esta empresa informando que tienen en efecto alrededor de 26 plantas termoeléctricas en el país y que tienen la voluntad de seguir invirtiendo en México y también la disposición de llegar a acuerdos con el Gobierno”.



López Obrador añadió que turnó la carta a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.



“Esta carta me la entregó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Entonces, en esos términos está la carta, no hay ninguna notificación en ese sentido (cancelar la obra). Me hubiesen dicho que ante las diferencias que tenemos, que son públicas, habían tomado cancelar la inversión de una obra y no es eso lo que me expresan”, añadió el mandatario federal.



Cabe señalar que de acuerdo con medios nacionales, la empresa Iberdrola motivó su decisión de suspender dicho proyecto por desacuerdos con la CFE, a partir de la nueva política gubernamental en materia energética.



La empresa ya contaba con el permiso de interconexión con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), sin embargo, faltaba el acuerdo con la CFE para el suministro de gas natural, a través del gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan.



De acuerdo con la información el proyecto se trataba de una central de ciclo combinado de mil 204 megawatts. Sin embargo, el Ejecutivo ha endurecido sus críticas hacia Iberdrola, a la que acusó de poseer la mitad del mercado particular de generación de energía eléctrica en el país.