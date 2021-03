Cancelación de eventos masivos dejó sin ventas a artesanos, en Córdoba

Muy bajas ventas registran vendedores de palmas en este Domingo de Ramos, sólo esperan recuperar su inversión para pagar comida y pasaje de regreso a sus comunidades señaló María Elena García.



Proveniente de Ixhuatlancillo, explicó que no tienen ventas, aunque tampoco el año pasado tuvieron. Precisamente en el 2020 se suspendió la celebración de Semana Santa, este es el segundo año sin celebraciones masivas.



Agregó que mantuvieron sus precios, no pasan de 30 pesos y tienen hasta de 5 pesos.

"Ayer y hoy vendimos pero estuvo muy baja la venta, la gente no compró igual pues no hubo misas igual que antes".



Aunque salieron a las colonias a ofrecer sus palmas no hubo resultados por lo que reiteró que solo se conforman con sacar para sus alimentos y pasaje para regresar a sus comunidades.