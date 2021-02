Cancelan bodas colectivas del Día de San Valentín en 4 municipios

De los Ayuntamientos que emitieron convocatorias para llevar a cabo bodas colectivas con motivo del Día del Amor y la Amistad, hasta el momento 4 anunciaron la cancelación de los eventos y dos aún las mantienen abiertas.



Las autoridades locales de Cosoleacaque, Omealca, Apazapan y Chalma anunciaron la cancelación de las bodas colectivas que tenían programadas y Fortín implementó una campaña de matrimonios gratuitos; mientras que Tepetlán mantiene abiertas la convocatoria y Papantla continúa promocionando la rifa de 50 cenas románticas.



El Ayuntamiento de Omealca dio a conocer que como medida preventiva para evitar contagios de COVID-19, por disposición oficial de la Dirección General del Registro Civil de Veracruz, se suspende la campaña de matrimonios colectivos en la entidad.



El DIF Municipal de Apazapan anunció que, preocupado por los repuntes de COVID-19 en la región y en atención al llamado de la Secretaría de Salud a no realizar eventos que puedan ocasionar contagios en la población, en coordinación con el Registro Civil decidió cancelar las bodas colectivas.



El Ayuntamiento de Cosoleacaque comunicó que debido a la pandemia y ante el aumento de contagios por COVID-19 y por disposición del Registro Civil de Veracruz, la celebración de las Bodas Colectivas 2021 queda cancelada; y si las condiciones lo permiten, se podrán realizar el próximo año.



Asimismo, la Oficialía del Registro Civil de Chalma dijo que por instrucciones del Registro Civil de Veracruz y como medida de prevención ante la contingencia del COVID-19, se cancelaron los matrimonios colectivos del mes de febrero.



Y anunció que sus servicios sólo se limitan al levantamiento de nacimientos y defunciones y se regularizará hasta nuevo aviso.



Aunque, el Ayuntamiento de Fortín anunció que a partir de este miércoles iniciará la campaña de apoyo de matrimonios gratuitos “Uniendo vidas, uniendo corazones” en esta ocasión, sin realizar la tradicional ceremonia con los contrayentes, toda vez no se pueden llevar a cabo eventos masivos derivado de la emergencia sanitaria por el COVID-19.



Una vez que la Dirección General del Registro Civil del Estado de Veracruz determinó suspender de manera indefinida los eventos de bodas colectivas organizados por todos los Registros Civiles en el Estado para evitar la proliferación del virus SARS-CoV-2, el Ayuntamiento de Fortín decidió implementar un programa seguro de matrimonios gratuitos en apoyo de la población, con el que se busca condonar el costo del trámite y apoyar con esto no sólo a las personas de escasos recursos que desean casarse, sino principalmente legalizar la unión de cientos de parejas que viven en unión libre y que necesitan de certeza jurídica para cualquier tipo de trámite, así como brindar seguridad a sus descendientes.