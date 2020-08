Cancelan bomberos de Coatepec colecta anual debido a crisis por COVID-19

El comandante del Cuerpo de Bomberos en Coatepec y la región, Diego Solano Montano, informó que en este año no se efectuará la colecta con motivo del Día Nacional del Bombero que se celebra el próximo 22 de agosto.



Entrevistado, dijo que debido a la pandemia y a la crisis económica por la cual la ciudadanía atraviesa, este año no habrá boteo, ni se acudirá casa por casa por una cooperación ni se instalarán sobre la carretera Coatepec-Xico para recaudar donativos.



“En este mes de agosto no habrá colecta, este mes no se hará la colecta del 1° al 31 de agosto por cuestiones de la pandemia. No se hizo porque los lugares están cerrados, la economía en Coatepec y la región está dañada, hay calles cerradas y comercios que no abren, gente desempleada. Todo eso nos ha orillado a que no haya colecta”, lamentó.



Asimismo, refirió que los recursos que se obtienen de dicha colecta son para el sostenimiento de la corporación, y es prácticamente la ayuda de la población, pues son pocos los empresarios y autoridades que se unen a esta causa.



“Al año son dos colectas, una en agosto que sirve para recaudar fondos para la institución para combustible y pagos, y si fuera posible adquirir equipo, pero es muy difícil, porque es muy caro. Las colectas ya tienen años que los empresarios no responden, la cooperación es de los ciudadanos, son pocos los apoyos de empresarios. Es para el sostenimiento de algunos meses”, señaló.



Finalmente, precisó que, si hay ciudadanos que deseen hacer alguna donación en especie o económica, pueden acudir a la estación y dar su aportación.



“Para que no se dejen engañar si gustan cooperar, en la misma estación recibimos donaciones en especie o económico, no queremos obstruir la vialidad, ni causar problemas”, concluyó.