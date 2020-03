Cancelar eventos en Orizaba “sí nos va pegar”: Empresarios

“Sí nos va pegar la cancelación de los eventos en Orizaba”, expresó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Orizaba, Francisco Jiménez Haces, quien agregó que aunque no es lo mejor para los comercios, sí es necesario que esta decisión se haya tomado para prevenir la propagación del coronavirus.



"Esta es una medida de prevención que se está tomando y sí nos va pegar. No la vemos tan mal porque hay que cuidar la salud y a la gente. Esto le va pegar al turismo, comercio dedicado a la comida que son los restaurantes y a la hotelería".



Es de destacar que el alcalde Igor Rojí López, anunció la cancelación de diversos eventos deportivos, educativos y culturales en esta ciudad, como medida de prevención por el COVID- 19.



Indicó el presidente del organismo empresarial que una situación similar se vivió hace una década con la influenza AH1N1, por ello ahora lo que se pide es que la gente tome sus precauciones para poder prevenir.



"También ha habido mucha alarma, mucho miedo, desinformación, por eso pedimos que la gente tomen sus medidas", dijo.



Comentó que por la relación que tienen con empresarios de Taiwan, han conocido que en ese país aplicaron medidas de prevención y eso ayudó a que se disminuyera la propagación.



"Pero se lavan las manos con agua y jabón seguido, no acuden a eventos masivos".



De igual forma dijo que la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (CONCANACO), ha fijado su postura en referencia a que es necesario que las medidas en aeropuertos sea más fuertes y rigurosas, tal y como ya se ha hecho en otros países.