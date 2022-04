Candidata a Agente Municipal niega ser impulsada por políticos y partido

La candidata a Agente Municipal de la congregación de El Castillo en Xalapa, Miguelina Herrera Santos, aseguró que los seis candidatos que participan junto con ella en esta contienda electoral han cometido violencia política de género en su contra, al acusarla sin sustento de ser impulsada por funcionarios y un partido político para ganar la elección.Durante entrevista, Miguelina Herrera sostuvo que no está apadrinada por nadie, ya sea funcionario o instituto político y con lo único que cuenta es con el respaldo de la gente de las rancherías y comunidades de esa congregación.La candidata señaló que al parecer la única razón que tienen los seis candidatos para exhibirla del modo que lo han hecho ante medios de comunicación y de la opinión pública es porque son hombres.Y es que, dijo que en esa zona de la ciudad aún existen prácticas machistas de manera arraigada y ella es la única mujer que se ha atrevido a participar en la contienda que históricamente han ganado los hombres.“En la contienda somos 7 y de los 7 nada más yo voy como candidata a Agente Municipal”, expuso al referir que como mujer ha tenido muy buena respuesta en Castillo, Castillo Chico, Palmas, Las Cruces, Gutiérrez Barrios, con aceptación de parte de los habitantes.A pesar de ello, mencionó que la contienda está cerrada porque todos los candidatos son conocidos, familiares de quienes ya han sido agentes municipales y tienen el apoyo de su gente, por lo que los invitó a dirigir sus reclamos a quien debe organizar la elección y no hacia a ella, ya que el fallo en el día de la jornada (el pasado domingo) fue por parte de la autoridad municipal.En este sentido, la candidata reveló que ella y su familia no se encontraban en la lista nominal el día de la votación y ello muestra que también fue afectada por la falta de organización.“Yo le pido a los seis candidatos que no agredan y que no levanten falsos sin tener pruebas, porque me acusa el señor Óscar Luna de prometer casas, de ir apadrinada. De los seis candidatos es el que más me ataca y yo quisiera saber por qué tiene ese coraje hacia mí”, expuso.Al respecto de quienes exigen una elección transparente, reviró que la contienda dejó de ser limpia desde el momento en que se hicieron señalamientos sin sustento en su contra, exhibiéndola y manchando su reputación, lo que deriva en violencia política de género.“A mí como mujer me han violentado, eso es violencia política de género y qué pena, porque siguen pensando que la mujer no tiene derecho a un cargo público, a ejercer y trabajar igual que ellos y por primera vez que una mujer quiere ser Agente Municipal de El Castillo, primera vez que una mujer quiere gobernar aquí y seis hombres acusan y mienten para tomar ventaja”, finalizó Miguelina Herrera al agregar que tomará acciones al respecto.