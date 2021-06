Candidata de MC en Alto Lucero advierte “graves inconsistencias” en casillas

La candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la Alcaldía de Alto Lucero, Elena Córdova Molina, denunció inconsistencias en los resultados de 22 de las 48 casillas instaladas en ese municipio.



En un video difundido a través de su cuenta de Facebook, dijo que tiene “pruebas contundentes” de las irregularidades que se dieron en los escrutinios y cómputos de los votos, porque estos favorecen al virtual ganador Luis Vicente Aguilar Castillo, abanderado de la coalición MORENA-PT-PVEM.



“Tenemos prueba contundente para señalar irregularidades en el proceso electoral, vaya, una serie de irregularidades, en el informe que directamente nos expide el OPLE, vean que de la 48 casillas que tiene nuestro municipio, 22 tienen inconsistencias graves, graves inconsistencias”, expresó.



Puso como ejemplo lo que supuestamente ocurrió en el centro de votación instalado en la comunidad de Mesa de Sombreros, donde acudieron a sufragar un total de 213 personas, pero el reporte refiere que lo hicieron 381 electores, “hay una diferencia de 168 votos que curiosamente son cargados hacia cierto candidato”.



Córdova Molina agregó que otra de las actas con inconsistencias es la de la casilla ubicada en Topilito de Zaragoza, donde les reportaron que asistieron a votar 241, pero fueron presuntamente colocadas a 270 personas, “29 personas más asistieron a votar y curiosamente son 29 votos más le favorecen a esta misma persona”.



Aseguró que su compromiso con la gente de su municipio que la continúa apoyando, es luchar porque prevalezca la justicia y que sea tomada en cuenta la voluntad de los ciudadanos.



“En estos momentos nadie puede declararse ganador, y menos con esta diferencia que hay de votos y menos ante tanta consistencia. Alto Lucero merece respeto. Yo le he respetado y seré respetuosa del veredicto final que será expedido este próximo miércoles”, dijo.



La abanderada de MC aseveró además que si el resultado que surja luego de la sesión de cómputo municipal no le favorece, ella misma se lo comunicará a los alteños, siempre y cuando sea basado en el respeto a los ciudadanos.



“Confío en las autoridades y confío en que el OPLE sabrá hacer bien su trabajo, hago un llamado al OPLE para que haga las cosas con legalidad y con justicia, que no se cargue hacia ningún candidato, que sea con legalidad y justicia. En estos momentos revisamos cuidadosamente los resultados y hay muchísima inconsistencia. Alto Lucero merece respeto”, reiteró una vez más la candidata de MC.