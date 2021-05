Candidata de RSP a Alcaldía de Xalapa lamenta que 4T postule a “impresentables”

La candidata a la presidencia municipal de Xalapa, Itzel Jurado Ortíz, del partido Redes Sociales Progresistas (RSP) lamentó que se esté dando oportunidad de representar a los ciudadanos, a personajes señalados de violencia.



Lo anterior lo dijo, luego de que se diera a conocer que Felipe Daniel Castro Girón, candidato de MORENA a regidor del municipio de Xalapa dentro de la planilla encabezada por Ricardo Ahued Bardahuil, tenga la oportunidad de ser respaldado e impulsado por la Cuarta Transformación.



"Lamentaría mucho que las manos de los xalapeños estén en manos de personas a quienes ya se les acreditó cierta responsabilidad. De por sí no hay credibilidad en las instituciones, pues tener funcionarios que hayan cometido probablemente delito, pues demerita el servicio público y en lugar de enaltecerlo no se dignifica".



Argumentó que si el aspirante a edil ya mostró su conducta, se puede esperar que rompa las reglas estando en el poder.



Cabe destacar que Castro Girón, fue detenido en febrero del 2020 por golpear a su pareja, lo que ocasionó que fuera destituido como Director del C4 dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.



Un año después, busca un cargo de elección popular, pues a pesar de que fue detenido en flagrancia por las lesiones ocasionadas a una mujer, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha procedido en su contra y ahora es el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) quien lo impulsa a un cargo público.