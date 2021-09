Las candidatas a diputadas locales plurinominales por el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Illya Dolores Escobar Martínez y Gisela López López, afirmaron que esperarán a que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) determine qué criterio aplicará para asignar los 20 escaños de este tipo en el Congreso del Estado.“No sabemos los criterios que utilizará el OPLE y qué va a determinar pero siempre y cuando se respete el proceso no habría ningún inconveniente contra la resolución que el OPLE dé”, expresaron en conferencia de prensa.Afirmaron que respetarán la decisión que el ente comicial tome, aunque aclararon que si consideran que no se hizo conforme a la Ley podrían acudir ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) para hacer valer sus derechos.“Tenemos una gran ventaja en nuestro país y en nuestro Estado, tenemos una libertad de manifestación y expresión y, como en algún momento mencionamos, tendríamos que tocar algunas instancias y ver y también llevar algún proceso”, añadieron.Escobar Martínez y López López, quienes ocupan la tercera y quinta posición de la lista, aseguraron que no están en MORENA por algún cargo público, sino que desde la fundación del movimiento han estado trabajando para su consolidación.“Hemos caminado casa por casa, hemos trabajado en estructuras electorales, hemos hecho mucho trabajo sin esperar que nos tocara algo. Lo hemos hecho porque tenemos una convicción muy firme con los ideales de nuestro partido”, aseveraron.“Si se da la oportunidad sería magnífico, si en algún momento no nos favorece, seguiremos trabajando por el bien común de la gente, de nuestra comunidad y de MORENA”, sostuvieron.Al ser cuestionadas sobre si aceptarían que el actual diputado y candidato en la posición dos de la lista, Juan Javier Gómez Cazarín, repitiera en la próxima integración del Congreso local, respondieron que no podrían afirmarlo o negarlo, insistiendo que su posición es la de respetar los momentos.“El OPLE aún no determina qué criterios usará en la asignación. Entonces vamos a ser respetuosas esperando los tiempos y los procesos”, refrendaron.Asimismo, hicieron un llamado a las personas que integran la lista de plurinominales de MORENA a ser respetuosas de los tiempos y procesos.“Creemos que el proyecto de la Cuarta Transformación va más allá de intereses y esfuerzos individuales, que son actitudes que afectan al Movimiento por el que hemos trabajado desde hace varios años. Reiteramos que esta lista se conformó siguiendo los estatutos, aplicando la valoración política y la tómbola”, expusieron ante los medios de comunicación.