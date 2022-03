Con un llamado a no generar conflictos donde no los hay, respetar la voluntad del magisterio y no permitir intervención de agentes externos, José Reveriano Marín Hernández inició la búsqueda para dirigir la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).El aspirante a sustituir a Mario Hernández Sánchez es secretario de Finanzas de la actual sección que habrá de renovarse, sin embargo, aseguró que no se utilizará “un sólo peso para financiar su plantilla de Unidad Naranja”.Son tres plantillas las que están debidamente registradas y validadas.A sus contrincantes pidió llevar a cabo el proceso electivo con transparencia y dejar de lado mañas y artimañas a favor de alguno de los tres proyectos.