Candidato de MC acusa violencia de MORENA, en Soconusco

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado este lunes a salir a votar y pidió a la población que “no tengan miedo, pues influir temor es una táctica para inhibir el voto”, en Soconusco, un municipio de la región Olmeca de Veracruz, que limita con Sotepan, Chinameca, Jáltipan, Oluta y Acayucan, un grupo político le está apostando a la violencia como una estrategia para alcanzar el poder.



Jesús Augusto Morales Reyes, candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal, expresa que “hemos tenido en Soconusco una campaña violenta, donde ha habido actos vandálicos, actos donde han agredido a mi gente, a mis simpatizantes”, indica, al referirse concretamente a los hechos del pasado viernes 28 de mayo, en donde su equipo de campaña habría sido agredido presuntamente por el candidato Cuauhtémoc Baruch Custodio, del Movimiento de Regeneración Nacional.



“Esto no es nuevo en Soconusco”, indica Morales Reyes.



“Cada campaña que participan estos amigos siempre es lo mismo, siempre buscan atemorizar. Hace cuatro años golpearon igual, de forma artera, a un compañero de nombre Luis Antonio, días antes de la elección y el día de la elección fueron a balear la casa del entonces candidato y actual alcalde de Soconusco (Rolando Sinforoso Rosas). Hubo una persona herida de bala ese día, en la elección de hace cuatro años. No es algo nuevo. Desafortunadamente, ellos buscan a través de la violencia ganar lo que no pueden ganar con propuestas”, expresa.



Jesús Augusto Morales Reyes lamenta que el responsable de las actuales agresiones sea Cuauhtémoc Baruch Custodio, candidato de Morena en Soconusco. Sin embargo, aclara que esta familia o grupo político siempre ha actuado de esa manera.



“Ellos inicialmente eran del PRI. El hoy candidato de MORENA fue Alcalde en su momento por el PRI, posteriormente se cambiaron al PAN, eran del PAN de los Yunes, buscaron refugio con ellos y hoy nuevamente mudan y se van al cobijo de Morena. Es decir, tratan siempre de acomodarse bajo el poder. Sin embargo, en Soconusco la gente ya los conoce y saben que es más de lo mismo”.



Junto con Cuauhtémoc Baruch Custodio, Jesús Augusto Morales cita a su hermano Carlos Damián Baruch Custodio, “quien también agredió a mis muchachos”, a Hugo Molina y al licenciado Leonilo Nolasco, “quienes de manera vandálica realizaron estos hechos”.



La agresión del pasado viernes



“En la madrugada del día viernes agredieron de forma artera y cobarde mi vehículo y sobre todo a la gente que iba en mi vehículo. Afortunadamente hubo una cámara que captó el momento de la agresión, donde gente armada que trae el candidato de MORENA bajó a agredir a mis muchachos e incluso el propio candidato de MORENA amaga con una pistola, con un arma, a un guardia que estaba en la Comandancia Municipal”, afirma Morales Reyes.



“El nombre del candidato es Cuauhtémoc Baruch Custodio, a quien responsabilizo de forma clara y contundente de la violencia que se ha generado en nuestro municipio de Soconusco”, expone.



En esa misma madrugada, indica el candidato de Movimiento Ciudadano, realizó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz. “Nosotros somos personas que creemos en la legalidad y como tal teníamos que cumplirle a nuestra gente, dar la cara, para que ellos vean que lucharemos con la fuerza de la ley”.



Jesús Augusto Morales Reyes no se adhirió a la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, implementada por el Gobierno de la República a partir del 4 de marzo y coordinada por la Secretaría de Gobernación pero agradece a la Secretaría de Seguridad Pública, quien el sábado 29 de mayo, instruyó a través de un oficio a la Delegación de Fuerza Civil destacamentada en la ciudad de Acayucan “para que nos brinde la protección necesaria a fin de no ser víctima de más actos vandálicos de parte del candidato de Morena”.



“Intuyo, porque no se necesita ser sabio, que ellos agreden mi unidad, mi camioneta, pensando que un servidor iba en ella. Les hacen una persecución a mis muchachos. Vecinos y mi propia gente refieren que en las calles Gutiérrez Zamora y Pípila les hacen detonaciones de bala. Ellos pensaron que un servidor iba en el vehículo y es por ello que realizan la agresión. La agresión era directa hacia un servidor. Desafortunadamente iban mis muchachos, jóvenes que simpatizan con nuestro proyecto y pues bueno, desafortunadamente fueron cobardemente agredidos”.



“Hubo un lesionado. Cuando me avisaron me trasladé al punto de manera inmediata, encontré a uno de los muchachos tendido en la banqueta, fuertemente golpeado; de hecho en el video se aprecia cómo lo golpean brutalmente. En ese momento la prioridad fue salvaguardar su estado de salud. Lo llevamos a una clínica, se le brindó la atención y afortunadamente se encuentra estable”.



Jesús Augusto Morales Reyes concluye señalando que “en Soconusco somos gente de paz, gente que pedimos que lo que resta del proceso electoral y la jornada se realice en paz, que los soconusqueños ejerzan su derecho libre al voto y que obviamente gane la democracia y que gane Movimiento Ciudadano, porque nosotros le apostamos más a las propuestas que a la violencia”.