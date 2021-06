Candidato de MORENA acusado de violación se amparó contra detención

Baruch Ortiz Herrera, candidato a la alcaldía de Perote por MORENA, acusado de violación sexual contra Claudia "N", se amparó para no ser detenido por autoridades judiciales de la Ciudad de México.



A principio de esta semana, la víctima expuso temer por su vida y la de su familia, pues el caso sigue en la impunidad, debido presuntamente a que el candidato es protegido del delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, protección que se extendería de parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).



Ortiz Herrera, quien fue funcionario de la Secretaría del Bienestar y actualmente candidato de MORENA es acusado además de acoso sexual y laboral cuando se desempeñó en esa dependencia.



Hace unos días, se evidenció que la FGE respondió ante una solicitud de su homóloga en el centro del país, detallando que no era posible colaborar con la detención puesto que el candidato no vive en el estado de Veracruz, y tiene residencia efectiva en Puebla.



Lo anterior, fue corroborado por el propio candidato quien, al presentar la demanda de amparo anexó a la misma las copias certificadas de su credencial de elector y constancia de residencia, donde ambas tienen como entidad origen al estado vecino de Puebla.



“La falta de valor para dar la cara se entiende, cuando hoy, por medio del jurídico del colectivo que me acompaña, me dan cuenta que Baruch Ortiz Herrera en fecha primero de junio ya se amparó en un juzgado de distrito de la Ciudad de México, con lo que una vez más trata de evadir la acción de la ley, primero con la complicidad de la Fiscalía del estado de Veracruz y la protección del Diputado Adrián (González) Naveda, a quien conoce desde el “programa sembrando vida” y hoy mediante un amparo”, expuso la víctima en un nuevo desplegado a medios.



Otra vez, responsabilizó al gobierno de Veracruz y al candidato de lo que pueda pasarle a ella y su familia, al exponer que tras hacer pública la denuncia que se le sigue “ha vuelto aún más dura la persecución en mí contra y he tenido que cambiar de sitio seguro constantemente, pues las amenazas en mi contra y contra mi familia, son constantes”.



Por su parte, en el amparo, Baruch Ortiz Herrera asegura que es inocente de toda acusación, sin embargo, el amparo es para evitar una “ilegal y arbitraria” detención, de cara a las elecciones de este domingo.