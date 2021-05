Candidato de Unidad Ciudadana difunde fotos de sus rivales en ropa interior, acusan

La candidata a la Alcaldía de Veracruz por el partido Podemos, Shel Domínguez y su compañera de fórmula por la Sindicatura, Alida Canales, acusaron a su contrincante del partido Unidad Ciudadana, Tomás Riande, por intentar denostarlas divulgando fotografías de ambas en ropa interior por redes sociales.



Molestas porque usaron sus fotos agregando comentarios sexistas como "futuro Ayuntamiento al desnudo", bloquearon la avenida Salvador Díaz Mirón en el Centro de la ciudad.



"Ayer subieron unas fotografías que nosotras mismas subimos a las redes sociales, no tenemos nada que ocultar, al contrario, le agradecemos la publicidad al señor Tomás Riande, sinceramente con esas fotografías, ¿qué quiso hacernos sentir? Sólo puedo decir que no nos afectó para seguir adelante, porque por personas como él se han matado y se han tenido que ir por presión de la sociedad", dijo Shel Domínguez.



Afirman que procederán legalmente contra Riande por crear perfiles falsos denostando su imagen, debido a que no es la primera vez que incurre en este tipo de situaciones a través de las redes sociales.



"Carlos Huertas Molina pone las fotografías de nosotros y nuestros nombres y pone ‘El Ayuntamiento al desnudo 2022, el futuro de Veracruz’. Su gente empieza a poner todos los comentarios, la única opción es que sea Tomás Riande, es toda su gente".



Acompañadas de mujeres se plantaron en la vialidad, exigiendo que paren los ataques.