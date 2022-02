Candidatos a Alcaldes de municipios veracruzanos tendrán debate electoral

Las cabeceras distritales de Platón Sánchez, Huatusco, Cosamaloapan y Acayucan serán las sedes geográficas de los debates que se realizarán entre las candidatas y los candidatos a las alcaldías de Chiconamel, Tlacotepec de Mejía, Amatitlán y Jesús Carranza.La Comisión Temporal de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos y Debates, del Organismo Público Local Electoral (OPLE), aprobó el Proyecto de Acuerdo en atención a las posibilidades presupuestales, de infraestructura y demográficas necesarias para llevar a cabo los debates electorales.Ya están definidas las sedes geográficas para la realización de los debates, sólo falta establecer los recintos oficiales y las fechas en que se llevarán a cabo.El debate entre los candidatos a la Presidencia Municipal de Chiconamel será en la cabecera distrital de Platón Sánchez, habrá traducción a la lengua originaria; el debate de Tlacotepec de Mejía será en Huatusco; el de Amatitlán en Cosamaloapan; y el de Jesús Carranza en Acayucan.Además, ya se aprobó la instalación de los cuatro Comités Municipales para la organización, realización y difusión metodológica de los debates, que serán similares a lo implementado para el proceso electoral ordinario.Será un debate por cada elección y se realizará siempre y cuando dos o más candidatos acepten participar, en un marco de orden, respeto, equidad e igualdad.En los debates deberá prevalecer el orden y el respeto; tendrá que respetarse el turno de participación y el tiempo de las intervenciones de cada ponente; los ponentes deberán abstenerse de cualquier expresión que constituya actos de violencia política y/o en razón de género.La inasistencia de uno o más expositores no será causa de suspensión del debate. Salvo si no se cumple con la presencia de al menos dos participantes, podría reprogramarse o no para otro día, atendiendo al caso específico.Ante las condiciones de la pandemia COVID-19, los debates podrían ser virtuales.