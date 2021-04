Candidatos acusan violencia pero no denuncian; sólo querrían fama, exhibe Gobernador

En Veracruz se han reportado seis casos de presunta violencia en contra de candidatos a cargos de elección popular, aunque ninguno ha sido denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), reveló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



El Ejecutivo estatal detalló que, de estos seis, al menos en dos resultó que no son candidatos: el primero se generó en Xalapa y el otro en el municipio de Emiliano Zapata.



Por ello, insistió en que a la FGE no han llegado las denuncias para que la autoridad lleve a cabo las investigaciones y en el caso de confirmar el riesgo, actuar y brindar la seguridad.



“Tenemos seis reportes de presuntas amenazas a personajes de la política que pudieran tener interés en ser candidatas o candidatos, de esos seis, dos no son candidatos, una aquí en Xalapa que quería ser la candidata del PRD y resulta que PAN, PRI y PRD dieron a conocer a su candidato, el OPLE no tiene registro”.



“El otro caso fue de Emiliano Zapata, lo mismo, no se identifica a la persona que lo dijo y no encontramos partido que lo tenga registrado y nadie sabe quién es, tampoco hay denuncias en la Fiscalía”, dijo.



García Jiménez insistió en que estas denuncias públicas no han pasado de eso, por lo que pareciera que sólo buscan la exposición mediática para darse a conocer ante la población.



“No hay ninguna denuncia interpuesta en la Fisclía General del Estado, lo que nos hace pensar que algunos quieran utilizar mediáticamente esta situación para darse a conocer”, dijo.



Ante la situación, lanzó un exhorto a los candidatos acudir ante la autoridad para presentar las denuncias respectivas al reconocer que en ningún caso se confirmó la presunta violencia.



“Pido que nos ayuden a interponer las denuncias correspondientes. Nada de violencia, no podemos indagar denuncias públicas, pedimos a quienes son candidatos formales que acudan a la Fiscalía y vamos actuar en protección”, insistió.



Por otra parte, sobre una supuesta agresión que se presentó a un candidato en el municipio de Carlos A. Carrillo, criticó que en redes sociales circuló un video del hijo de ese candidato con armas de fuego y señalando que pertenecía a un grupo criminal.



“Se presentó en el caso de Carlos A. Carrillo una persona, venía a denunciar y en las indagatorias apareció un video de su hijo disparando un arma y diciéndose integrante de un cártel”, mencionó.



En este sentido, el Mandatario veracruzano pidió seriedad a los actores políticos y que acudan ante la autoridad si son objeto de inseguridad para poder actuar, al tiempo que recalcó que el Estado mantiene operativos de seguridad en toda la entidad.



“Pedimos que haya seriedad, estamos preocupados por la violencia contra candidatos y vamos a actuar pero que presenten las denuncias para actuar. Estamos en operativos en todo el Estado para proteger a la ciudadanía, de igual manera para proteger a quienes hacen campaña”, finalizó el Gobernador de Veracruz.